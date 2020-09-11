Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге будут судить группу бутлегеров, занимавшихся производством и реализацией суррогатного спиртного в больших объемах, об этом рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.Среди обвиняемых - отец и сын Войтины, 1970 и 1996 годов рождения, гражданин Лазарев, 1985 года рождения, и их сообщник Шукуров, 1984 года рождения.«В злачной точке, в которую силовики нагрянули с проверкой при силовой поддержке бойцов ОМОН Росгвардии, было обнаружено огромное количество разновидностей поддельного коньяка и водки. Проще сказать, чего там не было. Глаза разбегались от обилия ярких картинок. Дербент, Хортица, Старый Кенигсберг, Кизляр, Дагестан, Абсалют, Лезгинка и многие другие наименования. «Фирменный» алкоголь изготавливался в антисанитарных условиях в подвале частного жилого недостроенного дома по улице Тружеников, что в Чкаловском районе Екатеринбурга. Полицией изъято более 26 тысяч бутылок со спиртосодержащей жидкостью, разлитой по бутылкам емкостью от 0,5 литра до 1 литра. Это свыше 14 тысяч литров. Согласно заключению экспертов конфискованная немаркированная специальными федеральными марками продукция не соответствует качеству ГОСТ. Ущерб правообладателям превысил 3000 000 рублей», - сказал полковник Горелых.Подозреваемые признали свою вину, раскаялись и написали явки с повинной. Им грозит до 6 лет лишения свободы. Дело передано в Чкаловский райсуд для рассмотрения по существу