Свердловчане отмечают День трезвости

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Свердловской области отмечают всероссийский День трезвости. В этот день медорганизации проводят мероприятия, направленные на профилактику алкоголизма.Так, уральцы могли послушать лекции, принять участие в семинарах.«Осознанный выбор трезвого образа жизни – основная задача, которая стоит перед современным обществом. Все мы прекрасно понимаем, что алкоголь наносит человеческому организму не меньше вреда, чем наркотики, и важно помнить об этом не только 11 сентября, но и каждый день в году», — сказал главный нарколог Свердловской области Олег Забродин.Добавим, что в регионе заболеваемость алкоголизмом ниже среднероссийского в 1,8 раза. С 218 года этот показатель снизился на 15,7%.