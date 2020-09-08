В Екатеринбурге аптеку обязали разместить ценники на витринах через суд

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В уральской столице прокуратура через суд обязала аптеку разместить ценники на лекарства на витринах.Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, речь идет об аптеке «Живика» на улице Таганской, в которой не было четко оформленных ценников на товары.«Имеющиеся в аптеке дополнительные способы доведения до потребителя информации в виде установленной электронной витрины, каталогов на бумажном носителе с указанием перечня товаров, расположенных на конкретной витрине, не отвечают требованиям доступности и наглядности и не освобождает аптечное учреждение от обязанности установить ценники на каждый представленный в витринах товар», - сказали в прокуратуре.В результате прокуратура возбудила административное делопроизводство по ст. 14.15 КоАП РФ. Аптеке вынесли предупреждение с требованием установить ценники.Решение суда в законную силу не вступило.