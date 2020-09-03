В Екатеринбурге волонтеры-медики учат горожан оказывать первую помощь

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В центре Екатеринбурга волонтеры-медики от Свердловского государственного медицинского колледжа учат горожан, как оказывать первую помощь раненым. Акция проводится на улице 8 Марта, 37 с 14:00.– Мы здесь проводим акцию «Помоги первым». Показываем, как оказывать первую помощь раненым в экстремальных состояниях. В данном случае, как оказывать первую помощь человеку, который без сознания и без признаков жизни. Также мы рассказываем, как оказать первую помощь при ожогах, при травмах, головы, удушениях (если человек подавился), при отравлениях и кровотечениях, – рассказала волонтер Екатерина корреспонденту veved.ru.Акция «Помоги первым» также будет проводиться завтра на улице 8 Марта, 37.