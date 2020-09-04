На выходных в Свердловской области похолодает
Общество
На выходных в Екатеринбурге и Свердловской области ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха не поднимется выше +20 °C.
В субботу, 12 сентября, на Среднем Урале будет облачно с прояснением, ожидаются кратковременные дожди. Ночью +7…+12°C, при прояснении до +3°C. Днем +15…+20°C, на севере до +12°C. Ветер юго-западный, западный со скоростью 4-9 м/сек, днем порывы могут достигать до 14 м/сек.
В Екатеринбурге также будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Ночью +10…+12°C, днем +16…+19°C. Ветер юго-западный, западный со скоростью 4-9 м/сек, днем порывы могут достигать до 13 м/сек.
В воскресенье, 13 сентября, в Свердловской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +4…+9°C, днем +14…+19°C. Ветер западный со скоростью 4-9 м/сек.
В столице Урала будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +7…+9°C, днем +16…+18°C. Ветер западный со скоростью 4-9 м/сек.
Данные прогноза погоды предоставлены ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 12 сентября, на Среднем Урале будет облачно с прояснением, ожидаются кратковременные дожди. Ночью +7…+12°C, при прояснении до +3°C. Днем +15…+20°C, на севере до +12°C. Ветер юго-западный, западный со скоростью 4-9 м/сек, днем порывы могут достигать до 14 м/сек.
В Екатеринбурге также будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Ночью +10…+12°C, днем +16…+19°C. Ветер юго-западный, западный со скоростью 4-9 м/сек, днем порывы могут достигать до 13 м/сек.
В воскресенье, 13 сентября, в Свердловской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +4…+9°C, днем +14…+19°C. Ветер западный со скоростью 4-9 м/сек.
В столице Урала будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +7…+9°C, днем +16…+18°C. Ветер западный со скоростью 4-9 м/сек.
Данные прогноза погоды предоставлены ФГБУ «Уральское УГМС».
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