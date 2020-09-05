Естественная убыль населения на Среднем Урале выросла на 65%
Общество
Фото: ses-rb.ru
В Свердловской области естественная убыль населения выросла на 65% по сравнению с прошлым годом. Зафиксировано снижение уровня рождаемости и заметный рост смертности.
По данным Свердловскстата, в регионе в период с января по июль 2020 года родились 25 204 младенца. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года число новорожденных снизилось на 2 455.
Ощутимо увеличилось число умерших – на 1 882. За полгода в Свердловской области умер 36 161 человек.
В январе-июле прошлого года естественная убыль населения составляла 6 620 человек. В этом году она увеличилась до 10 957.
По данным Свердловскстата, в регионе в период с января по июль 2020 года родились 25 204 младенца. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года число новорожденных снизилось на 2 455.
Ощутимо увеличилось число умерших – на 1 882. За полгода в Свердловской области умер 36 161 человек.
В январе-июле прошлого года естественная убыль населения составляла 6 620 человек. В этом году она увеличилась до 10 957.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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