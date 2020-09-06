В Екатеринбурге изменят четыре автобусных маршрута

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на год изменятся схемы движения автобусных маршрутов №25, 27, 37, 76. Причина изменений – проведение строительных работ около СТЦ «Мега».Как сообщили на сайте ЕМУП «Гортранс», с 14 сентября 2020 году по 14 сентября 2021 года отменят все остановки и торгового центра. Конечной остановкой для автобусов «25 и 27» при движении к «Меге» станет ТК «Новомосковский».Автобус №76 с 14 сентября будет поворачивать на улицу Светлореченская и выезжать на Объездную дорогу. В связи с этим для маршрутов №76 и 37 сделают остановки «Объездная автодорога» при движении к торговому центру и остановки «Лесхоз» и «Сад Юг» при движении от «Меги».Помимо этого, для автобусов №37 и 76 отменяется остановка «Магазин (по требованию)».