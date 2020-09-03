Зоопарк останется в центре Екатеринбурга

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Зоопарк в Екатеринбурге не переедет из центра города. По словам директора Светланы Прилепиной, зоопарк никогда не говорил о собственном переезде.В прошлом году екатеринбургский зоопарк вошел в совет при администрации города, занимающийся поиском площадки для строительства второй очереди. Московские эксперты рекомендуют сохранить старую площадку.– Пандемия вносит свои коррективы. Первоначально в августе-сентябре главархитектуры должны были представить три площадки. Пока программного совета не было, поэтому мы ждем варианты с нетерпением. Необходимо их посмотреть со всех сторон, – подчеркнула Светлана Прилепина.Директор зоопарка также отметила, что горожанам нравится старое расположение.