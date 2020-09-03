Зоопарк останется в центре Екатеринбурга
Общество
Фото: 2gis.ru
Зоопарк в Екатеринбурге не переедет из центра города. По словам директора Светланы Прилепиной, зоопарк никогда не говорил о собственном переезде.
В прошлом году екатеринбургский зоопарк вошел в совет при администрации города, занимающийся поиском площадки для строительства второй очереди. Московские эксперты рекомендуют сохранить старую площадку.
– Пандемия вносит свои коррективы. Первоначально в августе-сентябре главархитектуры должны были представить три площадки. Пока программного совета не было, поэтому мы ждем варианты с нетерпением. Необходимо их посмотреть со всех сторон, – подчеркнула Светлана Прилепина.
Директор зоопарка также отметила, что горожанам нравится старое расположение.
В прошлом году екатеринбургский зоопарк вошел в совет при администрации города, занимающийся поиском площадки для строительства второй очереди. Московские эксперты рекомендуют сохранить старую площадку.
– Пандемия вносит свои коррективы. Первоначально в августе-сентябре главархитектуры должны были представить три площадки. Пока программного совета не было, поэтому мы ждем варианты с нетерпением. Необходимо их посмотреть со всех сторон, – подчеркнула Светлана Прилепина.
Директор зоопарка также отметила, что горожанам нравится старое расположение.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
Опубликован эскиз набережной в Нижнем Тагиле
03 сентября 2020
03 сентября 2020
Николай Коляда уходит из своего театра
08 сентября 2020
08 сентября 2020
Возобновлена плановая помощь в поликлиниках Екатеринбурга
03 сентября 2020
03 сентября 2020
На Уктусе в Екатеринбурге может появиться кресельная канатная дорога
06 сентября 2020
06 сентября 2020
«Там учат, как нападать, бить и насиловать женщин»
Активисты начали борьбу с telegram-каналами, пропагандирующими насилие
Новости дня
- Свердловская область
- Россия и мир
- Все новости
- Самое важное
13:21 Бывшего директора ЧОП, охраняющего Верх-Исетский метзавод, обвиняют в присвоении более миллиона рублей
12:13 Стала известность личность адвоката, устроившего стрельбу во дворе жилого дома в Екатеринбурге
13:37 В Роспотребнадзоре пообещали закрыть непродовольственные магазины в случае второй волны коронавируса
15:50 Оперштаб: в торговых центрах Пермского края возобновят работу детские игровые комнаты и фудкорты
13:21 Бывшего директора ЧОП, охраняющего Верх-Исетский метзавод, обвиняют в присвоении более миллиона рублей
13:08 Новая дорога с путепроводом позволит сократить путь от Октябрьского до Екатеринбурга на 120 км
12:13 Стала известность личность адвоката, устроившего стрельбу во дворе жилого дома в Екатеринбурге
13:21
11/09Бывшего директора ЧОП, охраняющего Верх-Исетский метзавод, обвиняют в присвоении более миллиона рублей
12:13
11/09Стала известность личность адвоката, устроившего стрельбу во дворе жилого дома в Екатеринбурге
21:08
8/09В Екатеринбурге силовики проверяют информацию о сексуальных домогательствах к 6-летней девочке. Под подозрением оказался школьник
15:37
8/09В Екатеринбурге полиция возбудила очередное уголовное дело по факту мошенничества с квартирами в скандальном ЖК
10:55
8/09В Екатеринбурге казаки попытались задержать студента УрФУ, заподозрив в нем представителя ЛГБТ
19:12
2/09Прокурор Свердловской области заинтересовался ситуацией с экологическим бедствием под Екатеринбургом
19:33
1/09Оперативники ОБОП ищут новых пострадавших от рук спортсменов, устроивших передел похоронного рынка в Сысерти