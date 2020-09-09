В Североуральске к людям вышел медведь
Общество
Фото: скриншот видео / «Типичный Екатеринбург»
В Североуральске возле жилых домов и школы гулял медведь. Об этом сообщает группа «Типичный Екатеринбург».
Как рассказали местные жители, увидев, что медведь гуляет возле домов и школы, они обратились в полицию. После этого зверя выследили и застрелили.
Напомним, что за последнюю неделю это не первый случай выхода косолапых к людям в Свердловской области. Ранее к ограждению тавдинской исправительной колонии вышли двое медвежат. Они немного побродили вдоль забора и ушли обратно в лес.
Как рассказали местные жители, увидев, что медведь гуляет возле домов и школы, они обратились в полицию. После этого зверя выследили и застрелили.
Напомним, что за последнюю неделю это не первый случай выхода косолапых к людям в Свердловской области. Ранее к ограждению тавдинской исправительной колонии вышли двое медвежат. Они немного побродили вдоль забора и ушли обратно в лес.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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