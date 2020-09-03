К ограждению тавдинской колонии подошли медвежата

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

К ограждению исправительной колонии строгого режима №19, находящейся в Тавде, подошли двое медвежат. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области.Медвежат не стали ловить. Они немного побегали вдоль забора и отправились обратно в лес.Добавим, что в ИК-19 находится около 1000 осужденных, а вокруг расположено много лесов и рек. Колония занимается лесозаготовками и переработкой леса, а также изготовлением мебели и швейных изделий.