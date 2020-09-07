В столице Урала на месяц перекроют улицу Лобкова
Общество
В Екатеринбурге закроется транспортное движение по улице Лобкова. Речь идет об участке от улицы Бабушкина до улицы Стачек.
Перекрытие связано со строительством теплотрассы. Ограничения будут действовать с 1 октября по 1 ноября. На время проведения работ транспорт направят по улицам Бабушкина, Красных Командиров, Стачек и Лобкова.
Водителей просят обращать внимание на новые установленные знаки, а также заранее планировать свой маршрут.
Перекрытие связано со строительством теплотрассы. Ограничения будут действовать с 1 октября по 1 ноября. На время проведения работ транспорт направят по улицам Бабушкина, Красных Командиров, Стачек и Лобкова.
Водителей просят обращать внимание на новые установленные знаки, а также заранее планировать свой маршрут.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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