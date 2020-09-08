Екатеринбургские СМИ попросили полицию проверить «патрулирующих» улицы «казаков»

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В столице Урала на этой неделе произошло несколько инцидентов, связанных с «казаками». Люди в военной форме «патрулировали» улицы города и предъявляли претензии тем, чей вид им казался нетрадиционным. Так, из-за необычного внешнего вида «казаки» даже попытались задержать студента УрФУ Александра Зиновьева, хотя правом задерживать граждан их никто не наделял. В связи с этим несколько СМИ Екатеринбурга написали открытое письмо в полицию с просьбой проверить «казаков». Публикуем текст письма.«Мы считаем, что такие явления недопустимы на улицах современного города, стремящегося к международному статусу и созданию комфортной среды. Это порождает в обществе страх, создает нездоровую атмосферу и наносит вред человеческому капиталу Екатеринбурга. Объектами агрессии «казаков» становятся молодые люди, для которых подобные эпизоды могут стать одной из причин разочарования в городе и стране. Происходящее критически вредит репутации Екатеринбурга и Свердловской области.Мы также полагаем, что такие действия являются противоправными, потому что так называемые казаки не имеют полномочий для патрулирования улиц, задержания граждан, требования каких-либо объяснений и т. п. Это нарушает монополию государства на применение силы и является опасным прецедентом. Фактически мы наблюдаем действия незаконных силовых формирований на улицах мирного города. Это даже не казаки, а «ряженые», так как, насколько известно, Уральское казачье войско, Оренбургское казачье войско и Союз казаков России не имеют отношения к «патрулям».Мы обращаемся в ГУ МВД по Свердловской области и прокуратуру Свердловской области с просьбой обратить внимание на эти эпизоды, проверить законность подобных действий и сделать результаты этой проверки публичными.Мы расцениваем как неуместное заявление главы Екатеринбурга Александра Высокинского о том, что патрулирование улиц осуществляли «активные горожане, родители». Публичное одобрение таких действий со стороны власти развязывает нарушителям руки. Кроме того, по словам самих «казаков», «патрулируют» улицы приезжие из других городов и регионов. Эти люди не имеют отношения к Екатеринбургу. В нашем городе рады гостям, но подобное поведение недопустимо.Мы осуждаем любые проявления нетерпимости, нетолерантности, агрессии и дискриминации в Екатеринбурге. Наш город должен быть местом, где люди могут выглядеть, вести и проявлять себя как захотят, если это не противоречит нормам закона и не нарушает права других горожан», – написали руководители It’s My City, «РБК-Екатеринбург», E1.RU, Shkulev Media, Znak.com, «Эха Москвы в Екатеринбурге» и 66.Ru.