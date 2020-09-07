В Свердловской области выявлено 133 новых случая коронавируса
Общество
Фото: nedugamnet.ru
В Свердловской области выявили еще 133 случая коронавируса. Всего в регионе зафиксировано 26 660 случаев COVID-19.
Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+69), Асбеста, Белоярского, Березовского, Верхней Салды, Верх-Нейвинского, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Первоуральска, Ревды, Сухого Лога, Горноуральского городского округа, Качканара, Кушвы, Среднеуральска, Ирбита, Невьянска, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Североуральска, Серова и Тавдинского городского округа.
Состояние 86 госпитализированных оценивается как тяжелое, 78 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 49 – на аппаратах ИВЛ. 368 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном.
Из больниц по выздоровлению выписано еще 63 человека. Уральские врачи вылечили уже 20 602 пациента.
За сутки зарегистрировано 3 случая смерти больных COVID-19. Общее число летальных случаев – 512.
Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+69), Асбеста, Белоярского, Березовского, Верхней Салды, Верх-Нейвинского, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Первоуральска, Ревды, Сухого Лога, Горноуральского городского округа, Качканара, Кушвы, Среднеуральска, Ирбита, Невьянска, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Североуральска, Серова и Тавдинского городского округа.
Состояние 86 госпитализированных оценивается как тяжелое, 78 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 49 – на аппаратах ИВЛ. 368 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном.
Из больниц по выздоровлению выписано еще 63 человека. Уральские врачи вылечили уже 20 602 пациента.
За сутки зарегистрировано 3 случая смерти больных COVID-19. Общее число летальных случаев – 512.
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