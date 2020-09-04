Ученые УрФУ изобрели феррогели, восстанавливающие поврежденные ткани

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

Ученые Уральского федерального университета синтезировали феррогели, доставляющие лекарства по кровеносным сосудам и заменяющие поврежденные костные и хрящевые ткани, об этом рассказали в пресс-службе вуза.Вещества можно также отслеживать в организме с помощью УГИ-детектирования.«Идея состоит в следующем: жидкий феррогель с помощью шприца или другого подобного устройства вводится в места разрыва или разлома биологических тканей, в язвы, в пустоты, образованные после удаления некротизированных участков, в другие подобные места нарушения сплошности биологической ткани. Посредством внешнего магнитного поля феррогель фиксируется там до полной полимеризации. Как правило, этот процесс занимает порядка часа», — рассказал руководитель исследовательской группы, профессор кафедры теоретической и математической физики УрФУ Андрей Зубарев.Исследованием способов адресной доставки лекарств в организме с помощью теоретического и компьютерного моделирования занимаются ученые УрФУ вместе с учеными Уральского государственного медицинского университета (УГМУ), а также университетов Испании и Франции.