В Екатеринбурге пройдет «Бочче-марафон»

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В уральской столице с 18 по 20 сентября пройдут городские соревнования по игре бочче программы Специальной Олимпиады.Как рассказали в администрации Екатеринбурга, мероприятие будет проводиться на кортах ТЦ МЕГА. На старт приедут также команды из Свердловской области. Состязания будут проходить среди мужских, женских и смешанных команд без учета возраста. Кроме того, пойдут соревнования по юнифайд-бочче.«Эти соревнования – волонтёрская инициатива, реализуемая в рамках проекта Специальной Олимпиады России. Волонтёры взяли на себя организацию, продвижение, судейство соревнований. Такой опыт в нашей программе – впервые», – сказала исполнительный директор Специального Олимпийского комитета Свердловской области Ольга Бойко.Завершится турнир 20 сентября в поселке Образцово. В рамках праздника пройдет благотворительный марафон с участием звезд спорта.