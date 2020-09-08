В Екатеринбурге ищут молодого человека
Общество
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Екатеринбурге пропал 22-летний Крылатков Андрей Алексеевич. Последний раз молодого человека видели 6 сентября.
Как рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт», рост Крылаткова 169 сантиметров. Он худощавого телосложения, с темно-русыми волосами и голубыми глазами.
Молодой человек был одет в красно-черную спортивную кофту, темно-синие джинсы и темно-синие кроссовки с белой подошвой.
Всех, кому известна какая-либо информация о местонахождении Андрея Алексеевича, просят сообщать её по номеру 8 (800) 700-54-52 или 112.
Как рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт», рост Крылаткова 169 сантиметров. Он худощавого телосложения, с темно-русыми волосами и голубыми глазами.
Молодой человек был одет в красно-черную спортивную кофту, темно-синие джинсы и темно-синие кроссовки с белой подошвой.
Всех, кому известна какая-либо информация о местонахождении Андрея Алексеевича, просят сообщать её по номеру 8 (800) 700-54-52 или 112.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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