В Екатеринбурге выступят Therr Maitz и «Градусы»
Общество
Фото: Фонд святой Екатерины
В Екатеринбурге в рамках недели семьи «Скрепа» состоятся выступления Therr Maitz и «Градусов», об этом рассказали в городской мэрии.
Выступление инди-группы Therr Maitz состоится в субботу вечером в 19:30, а группы «Градусы» - в воскресенье в 19:00.
Отметим, что 12 сентября, в рамках фестиваля также пройдет семейный массовый забег. Все желающие смогут пробежать дистанцию в 3 километра от Плотинки до Октябрьской площади по набережной Городского пруда. 13 сентября жителей уральской столицы ожидают выступления лучших местных творческих коллективов.
Выступление инди-группы Therr Maitz состоится в субботу вечером в 19:30, а группы «Градусы» - в воскресенье в 19:00.
Отметим, что 12 сентября, в рамках фестиваля также пройдет семейный массовый забег. Все желающие смогут пробежать дистанцию в 3 километра от Плотинки до Октябрьской площади по набережной Городского пруда. 13 сентября жителей уральской столицы ожидают выступления лучших местных творческих коллективов.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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