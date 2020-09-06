В Екатеринбурге выступят Therr Maitz и «Градусы»

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге в рамках недели семьи «Скрепа» состоятся выступления Therr Maitz и «Градусов», об этом рассказали в городской мэрии.Выступление инди-группы Therr Maitz состоится в субботу вечером в 19:30, а группы «Градусы» - в воскресенье в 19:00.Отметим, что 12 сентября, в рамках фестиваля также пройдет семейный массовый забег. Все желающие смогут пробежать дистанцию в 3 километра от Плотинки до Октябрьской площади по набережной Городского пруда. 13 сентября жителей уральской столицы ожидают выступления лучших местных творческих коллективов.