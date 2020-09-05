На Уралмаше районные чиновники проинспектировали реконструкцию сквера на проспекте Орджоникидзе

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Глава Администрации Орджоникидзевского района Роман Кравченко сегодня, 10 сентября, проинспектировал ход работ в реставрируемом сквере на проспекте Орджоникидзе, отметив, что все мероприятия идут строго по графику. Особое внимание было уделено только что привезенным спортивным и развлекательным объектам для детей. Заканчиваются работы по укладке плитки и формированию маршрутов парка.«Очень радует, что уже совсем скоро жители нашего района получат уникальное пространство. Здесь нет ничего лишнего, при этом эргономика позволяет отдыхать людям всех возрастов. Особо хочу отметить, что сквер - территория безопасности. Здесь каждый квадратный сантиметр просматривается десятком камер, в том числе поворотных, с системой распознавания лиц. Плюс, здесь появятся и новые деревья – в следующую пятницу мы планируем часть из них уже высадить. Причем, для этого хотим пригласить жителей нашего района – это их сквер, и, думаю, будет символично, что они поучаствуют в его создании непосредственно, посадив деревья, которые в будущем будут созерцать их дети и внуки, смело заявляя, что их семья причастна к созданию этого великолепия!», – рассказал Роман Кравченко.Напомним, реконструкция сквера на проспекте Орджоникидзе стартовала в марте этого года.