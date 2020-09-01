У защитника ФК «Урал» родилась дочка

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

У защитника футбольного клуба «Урал» Вараздата Арояна родилась вторая дочка. Её назвали именем Лусин.«От души поздравляем Вараздата и его родных с этим событием. Желаем малышке счастья и крепкого здоровья», –сказали в пресс-службе «Урала».