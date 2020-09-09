На трассе Екатеринбург – Курган ограничили транспортное движение
Общество
Фото: Галина Соловьева / Областная газета
На 55-м километре трассы Екатеринбург – Шадринск – Курган ограничили транспортное движение. Причина – ремонт железнодорожного переезда рядом с поселком Марамзино.
Движение транспорта сейчас осуществляется в одностороннем порядке. На данном участке работают регулировщики.
Как сообщили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор», ограничения снимут сегодня в 22:00.
Движение транспорта сейчас осуществляется в одностороннем порядке. На данном участке работают регулировщики.
Как сообщили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор», ограничения снимут сегодня в 22:00.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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