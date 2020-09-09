На трассе Екатеринбург – Курган ограничили транспортное движение

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На 55-м километре трассы Екатеринбург – Шадринск – Курган ограничили транспортное движение. Причина – ремонт железнодорожного переезда рядом с поселком Марамзино.Движение транспорта сейчас осуществляется в одностороннем порядке. На данном участке работают регулировщики.Как сообщили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор», ограничения снимут сегодня в 22:00.