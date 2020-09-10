В ближайшее время строительства второй ветки метро в Екатеринбурге не будет

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня на конференции с региональными журналистами рассказал, стоит ли ждать жителям Екатеринбурга второй ветки метро и будет ли проходить Универсиада-2023.— В ближайший год говорить о начале стройки точно не приходится — сначала экономика должна оправиться от последствий пандемии. Дальше всё будет зависеть от активности региональных властей, Москва в принципе готова софинансировать 50 на 50. Универсиаду отменять не надо, это точка роста для региона.Напомним, что ранее Песков прокомментировал скандал вокруг схимонаха Сергия, отлученного сегодня от церкви, и инициативу по возвращению прямых выборов мэров в Свердловской области.