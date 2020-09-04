В Нижнем Тагиле отменили репетицию военного парада
Общество
Фото: novygorod.info
Мэрия Нижнего Тагила отменила репетицию субботнего военного парада, которая была запланирована на четверг, 10 сентября.
В пресс-службе горадминистрации сообщили, что причиной стало то, что в тренировке техники нет необходимости, а перевозка тяжёлых боевых машин слишком затратна.
Напомним, парад военной техники в Нижнем Тагиле состоится 12 сентября. Мероприятие начнется в 11:00. В военном параде в честь 100-летия отечественного танкостроения и 75-летия Победы в Великой Отечественной войне примут участие две боевые машины на базе платформы «Армата». Всего по проспекту Ленина пройдут 29 единиц военной техники.
В пресс-службе горадминистрации сообщили, что причиной стало то, что в тренировке техники нет необходимости, а перевозка тяжёлых боевых машин слишком затратна.
Напомним, парад военной техники в Нижнем Тагиле состоится 12 сентября. Мероприятие начнется в 11:00. В военном параде в честь 100-летия отечественного танкостроения и 75-летия Победы в Великой Отечественной войне примут участие две боевые машины на базе платформы «Армата». Всего по проспекту Ленина пройдут 29 единиц военной техники.
Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости
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