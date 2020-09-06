Ремонт Драмтеатра в Екатеринбурге перенесли на 2021 год

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

Ремонт Свердловского драмтеатра перенесли на 2021 год. Завершить работы в полном объеме не удалось из-за пандемии.Как сообщает ТАСС, ссылаясь на министра культуры региона Светлану Учайкину, ремонтные работы были начаты, однако завершить их не удалось, они были выполнены частично.Планировалось, что рабочие отремонтируют фасад, входную группу и фойе, но работы можно выполнять только в то время, когда театр в отпуске, чтобы не мешать репетиционному процессу. Поэтому продолжение ремонта решили перенести.