Ремонт Драмтеатра в Екатеринбурге перенесли на 2021 год
Общество
Фото: fototerra.ru
Ремонт Свердловского драмтеатра перенесли на 2021 год. Завершить работы в полном объеме не удалось из-за пандемии.
Как сообщает ТАСС, ссылаясь на министра культуры региона Светлану Учайкину, ремонтные работы были начаты, однако завершить их не удалось, они были выполнены частично.
Планировалось, что рабочие отремонтируют фасад, входную группу и фойе, но работы можно выполнять только в то время, когда театр в отпуске, чтобы не мешать репетиционному процессу. Поэтому продолжение ремонта решили перенести.
Как сообщает ТАСС, ссылаясь на министра культуры региона Светлану Учайкину, ремонтные работы были начаты, однако завершить их не удалось, они были выполнены частично.
Планировалось, что рабочие отремонтируют фасад, входную группу и фойе, но работы можно выполнять только в то время, когда театр в отпуске, чтобы не мешать репетиционному процессу. Поэтому продолжение ремонта решили перенести.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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