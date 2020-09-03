Куйвашев потребовал соблюдать эпидтребования при открытии театрального сезона в Свердловской области
Общество
Фото: oblgazeta.ru
Губернатор Свердловской области потребовал неукоснительно выполнять все требования к эпидбезопасности в учреждениях культуры, которые начнут работать с 9 сентября, об этом сообщает региональный департамент информполитики.
«Открываются театры, кинотеатры, филармонии, концертные площадки. Количество посетителей — не более 50 процентов от плановой наполняемости. Маски, дезинфекторы, социальное дистанцирование, тщательная санитарно-гигиеническая обработка посещений — обязательны», – подчеркнул глава региона.
Руководители открывающихся учреждений будут проинструктированы о необходимости выполнения санитарных норм. Как отметил замгубернатора Павел Креков, площадкам выделили средства на установку оборудования для термометрии и дезинфекции.
«Открываются театры, кинотеатры, филармонии, концертные площадки. Количество посетителей — не более 50 процентов от плановой наполняемости. Маски, дезинфекторы, социальное дистанцирование, тщательная санитарно-гигиеническая обработка посещений — обязательны», – подчеркнул глава региона.
Руководители открывающихся учреждений будут проинструктированы о необходимости выполнения санитарных норм. Как отметил замгубернатора Павел Креков, площадкам выделили средства на установку оборудования для термометрии и дезинфекции.
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