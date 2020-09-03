В Свердловской области стартовали экологические субботники «Зеленая Россия»

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Свердловской области дан старт проведению экологических субботников «Зеленая Россия», об этом сообщили в департаменте информполитики региона.Мероприятия субботников будут проводиться до конца сентября. Но из-за эпидемии в этом году поменялся их формат.«Массовых площадок не будет, однако каждый может определить для себя место для уборки самостоятельно. Организованные коллективы могут обратиться в министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области для определения территории, где требуется проведение субботника. При необходимости обеспечим и инвентарем для уборки», – сказал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.Уже вчера, 7 сентября, состоялся субботник на территории Шарташского лесопарка. Участники собрали более пяти кубометров мусора.Отметим, что ежегодно в субботниках «Зеленая Россия» принимали участие более 500 тысяч жителей Свердловской области.