В Свердловской области стартовали экологические субботники «Зеленая Россия»
Общество
Фото: zlatoust.info
В Свердловской области дан старт проведению экологических субботников «Зеленая Россия», об этом сообщили в департаменте информполитики региона.
Мероприятия субботников будут проводиться до конца сентября. Но из-за эпидемии в этом году поменялся их формат.
«Массовых площадок не будет, однако каждый может определить для себя место для уборки самостоятельно. Организованные коллективы могут обратиться в министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области для определения территории, где требуется проведение субботника. При необходимости обеспечим и инвентарем для уборки», – сказал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.
Уже вчера, 7 сентября, состоялся субботник на территории Шарташского лесопарка. Участники собрали более пяти кубометров мусора.
Отметим, что ежегодно в субботниках «Зеленая Россия» принимали участие более 500 тысяч жителей Свердловской области.
Мероприятия субботников будут проводиться до конца сентября. Но из-за эпидемии в этом году поменялся их формат.
«Массовых площадок не будет, однако каждый может определить для себя место для уборки самостоятельно. Организованные коллективы могут обратиться в министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области для определения территории, где требуется проведение субботника. При необходимости обеспечим и инвентарем для уборки», – сказал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.
Уже вчера, 7 сентября, состоялся субботник на территории Шарташского лесопарка. Участники собрали более пяти кубометров мусора.
Отметим, что ежегодно в субботниках «Зеленая Россия» принимали участие более 500 тысяч жителей Свердловской области.
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