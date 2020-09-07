В Свердловской области выявили 123 новых случая коронавируса

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Свердловской области выявили еще 123 случая коронавируса. Всего в регионе зафиксировано 26 286 случаев COVID-19.Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+90), Ачитского городского округа, Верхней Пышмы, Красноуфимска, Первоуральска, Ревды, Ирбитского и Камышловского районов, Нижнего Тагила, Полевского, Пышминского и Талицкого городских округов.Состояние 93 госпитализированных оценивается как тяжелое, 83 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 43 – на аппаратах ИВЛ. 335 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном.Из больниц по выздоровлению выписан еще 60 человек. Уральские врачи вылечили уже 20 424 пациента.За сутки зарегистрировано 4 случая смерти больных COVID-19. Общее число летальных случаев – 483.