Евгений Куйвашев поздравил свердловчан с Днем финансиста

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

Губернатор Свердловской области поздравил работников финансовых организаций с профессиональным праздником, об этом рассказали в департаменте информполитики региона.Куйвашев заявил, что ключевыми приоритетами бюджетной политики Свердловской области сегодня являются повышение качества жизни уральцев и обеспечение стабильности региональной экономики. Он подчеркнул, что уральские специалисты отличаются высоким профессионализмом, компетентностью и умением решать самые непростые задачи.«Хочу отметить, что финансовая система региона с честью выдержала все испытания и риски, связанные с пандемией коронавируса. Несмотря на непростой в финансовом плане период, мы продолжим предоставлять стимулирующие налоговые льготы, направленные на восстановление экономики региона, укрепление рынка труда. Будут продолжены дополнительные выплаты медикам, выделение средств на развитие инфекционных служб, приобретение оборудования, техники, средств индивидуальной защиты, всего необходимого для защиты здоровья уральцев. Сейчас перед нами стоит важнейшая задача – уже к середине 2021 года мы должны полностью стабилизировать экономику, справиться с последствиями распространения коронавирусной инфекции, выйти на траекторию устойчивого роста. На решение этой задачи направлены все наши усилия, ориентирована финансовая политика региона», – сказал Евгений Куйвашев.