В Екатеринбурге ограничат движение транспорта в переулке Низовом
Общество
В переулке Низовом уральской столицы благоустроители ограничат движение транспорта с 1 октября. Как рассказали в администрации города, ограничение вводят из-за аварийного состояния места.
Проезжую часть моста специалисты сузят. Там будут размещены знаки приоритета, устанавливающие очередность проезда транспортных средств.
Проезжую часть моста специалисты сузят. Там будут размещены знаки приоритета, устанавливающие очередность проезда транспортных средств.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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