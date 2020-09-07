В Екатеринбурге ограничат движение транспорта в переулке Низовом

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В переулке Низовом уральской столицы благоустроители ограничат движение транспорта с 1 октября. Как рассказали в администрации города, ограничение вводят из-за аварийного состояния места.Проезжую часть моста специалисты сузят. Там будут размещены знаки приоритета, устанавливающие очередность проезда транспортных средств.