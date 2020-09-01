Спасатели под Верхней Пышмой эвакуировали из леса потерявшегося гринбника

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

Под Верхней Пышмой спасатели эвакуировали из леса потерявшегося гринбника, об этом рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.Информация о пропаже мужчины поступила вечером 5 сентября. Поисками спасатели занимались вместе с сотрудниками полиции и Росгвардии. После того, как специалисты Росгвардии с помощью беспилотника с тепловизором выявили 8 точек, где мог находиться заблудившийся человек, одна пешая и две моторизированных группы МЧС отправились на поиски. Грибника нашли около трех часов ночи. Он был без сознания. Спасатели напоили мужчину теплым чаем, дали ему шоколад, и пожилой грибник пришел в себя. Далее его направили в больницу Верхней Пышмы.Сейчас мужчина находится в удовлетворительном состоянии.