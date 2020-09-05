На Среднем Урале за сутки провели свыше 8,5 тысяч тестов на COVID-19

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

По данным на 6 сентября, за сутки в Свердловской области провели 8501 исследование проб на коронавирус. Обследовано 8232 человека.Общее количество проведенных в регионе исследований составляет 1 310 330. Обследован всего 1 233 643 человек.За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировали 128 случаев заражения коронавирусом. Всего OVID-19 в регионе обнаружен у 26038 человек. Выписано 59 человек. Общее число вылечившихся достигло 20303. Зарегистрировано ещё два случая смерти больных COVID-19. За всё время скончались 477 человек.