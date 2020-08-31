Показатель смертности в Свердловской области в июле вырос в 1,5 раза

16.41 Суббота, 5 сентября 2020
Общество
Фото: lenta.ru
Свердловская область заняла первое место по темпам роста смертности в июле по Уральскому федеральному округу. В этом месяце в регионе скончались 7014 человек. Это на 46 % или 2195 случаев больше, чем в июле 2019 года (4819).

Второе место по росту смертности в июле в сравнении с аналогичным периодом 2019 года в Уральском Федеральном округе занимает Челябинская область (+36, 4%), третье место – Тюменская область (+30 %).

По сравнению с прошлогодними показателями снизилось и число регистрируемых браков – 3 119 в июле 2020 года и 3 538 в июле 2019 года. Число разводов уменьшилось на 18% (в июле прошлого года было 1 873 развода, в 2020 году – 1 529).
Катерина Якушева © Вечерние ведомости
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16:41 Показатель смертности в Свердловской области в июле вырос в 1,5 раза
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11:10 В Екатеринбурге стартует первая в сезоне домашняя серия игр «Автомобилиста»
10:41 В ДТП на Урале погиб водитель легковушки
10:29 Уральцы увидят возле Луны Марс
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20:59 В Свердловской области проведено 11326 исследований проб на коронавирус
20:14 В ДТП на трассе Тюмень – Екатеринбург пострадали бабушка и внучка
19:41 Стали известны даты и время ближайших матчей ФК «Урал»
19:33 В Свердловской области проводят уроки, посвященные борьбе с вирусами
19:11 Прокуратура проводит проверку о неоказании врачами помощи в Екатеринбурге
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