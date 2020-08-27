«Урал» проведёт товарищеский матч с «Рубином»

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

В предстоящее воскресенье, 6 сентября, екатеринбургский футбольный клуб «Урал» в Казани проведёт товарищеский матч с «Рубином». Встреча начнётся в 17:30.Игра состоится в рамках подготовки к ближайшим матчам РПЛ в закрытом для болельщиков режиме. За ходом встречи можно будет следить в социальных сетях «Урала».Напомним, следующий домашний матч свердловчане проведут в субботу, 12 сентября. На родном поле «Екатеринбург Арены» в 18:30 они примут «Химки».