Подразделение ГИБДД в Екатеринбурге временно закрылось из-за технического сбоя

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге временно закрыли подразделение ГИБДД Свердловской области, которое находится на улице Чкалова, 1. Причиной этому стало то, что в системе, где работают сотрудники регистрационных подразделений, произошёл технический сбой.Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области, в настоящее время специалисты работают над устранением последствий сбоя.Обратиться автовладельцы могут в регистрационное подразделение на проезде Водительском, 20. Там сотрудники ГАИ продолжают приём граждан в плановом режиме. Сразу после восстановления работы системы приём граждан возобновится.