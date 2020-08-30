В России выявили 5 205 новых случаев коронавируса
Общество
Фото: ТАСС
За последние сутки в России выявлено 5 205 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Зафиксировано 110 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 5 379 человек.
В пятёрку по наибольшему количеству новых заражённых вошли Москва (там COVID-19 обнаружен у 671 человека), Санкт-Петербург (195), Московская область (168), Нижегородская область (154) и Ростовская область (144).
Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 020 310 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 17 759 летальных исходов, выздоровело 838 126 человек.
В пятёрку по наибольшему количеству новых заражённых вошли Москва (там COVID-19 обнаружен у 671 человека), Санкт-Петербург (195), Московская область (168), Нижегородская область (154) и Ростовская область (144).
Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 020 310 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 17 759 летальных исходов, выздоровело 838 126 человек.
Катерина Якушева © Вечерние ведомости
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