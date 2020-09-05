Свердловчане несколько дней могут наблюдать на небе МКС
Общество
Фото: Wikipedia
Жители Свердловской области могут наблюдать за полётами Международной космической станции. Лучше всего искать её на небе с 3:00 до 5:30.
Видеть МКС свердловчане смогут до 10 сентября по утрам в южной части неба. С помощью телескопов получится разглядеть солнечные батареи станции – обычно её принимают за буквы «Г» или «Н».
Напомним, сегодня, 5 сентября, уральцы также смогут на небе возле Луны увидеть Марс.
Видеть МКС свердловчане смогут до 10 сентября по утрам в южной части неба. С помощью телескопов получится разглядеть солнечные батареи станции – обычно её принимают за буквы «Г» или «Н».
Напомним, сегодня, 5 сентября, уральцы также смогут на небе возле Луны увидеть Марс.
Катерина Якушева © Вечерние ведомости
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