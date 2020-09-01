Уральцы увидят возле Луны Марс

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

Сегодня вечером жители Свердловской области смогут на небе возле Луны увидеть Марс. Произойдёт это примерно в 23:00.Как рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев, в октябре в этом году произойдёт противостояние Марса с Солнцем, поэтому в ближайшие два месяца эта планета будет заметно блистать. Таким образом Марс станет третьим по яркости на небе после Луны и Венеры.Также Санакоев уточнил, что 5 сентября спутник Земли и Марс будут разделять 2,5 градуса.