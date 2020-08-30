Стали известны даты и время ближайших матчей ФК «Урал»
Общество
Фото: ФК «Урал»
Российская Премьер-Лига сообщила точные даты и время четырех ближайших матчей футбольного клуба «Урал». Екатеринбургская команда сыграет с «Химками», «Зенитом» и «ЦСКА» дома, а также с «Ахматом» на выезде.
Игра с «Химками» состоится 12 сентября, с «Зенитом» 19 сентября, с «Ахматом» 27 сентября, а с «ЦСКА» 3 октября. Все матчи начнутся в 18:30 по екатеринбургскому времени.
Кроме того, сентябре и октябре команда проведет два выездных матча Бетсити Кубка России.
Игра с «Химками» состоится 12 сентября, с «Зенитом» 19 сентября, с «Ахматом» 27 сентября, а с «ЦСКА» 3 октября. Все матчи начнутся в 18:30 по екатеринбургскому времени.
Кроме того, сентябре и октябре команда проведет два выездных матча Бетсити Кубка России.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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