Стали известны даты и время ближайших матчей ФК «Урал»

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

Российская Премьер-Лига сообщила точные даты и время четырех ближайших матчей футбольного клуба «Урал». Екатеринбургская команда сыграет с «Химками», «Зенитом» и «ЦСКА» дома, а также с «Ахматом» на выезде.Игра с «Химками» состоится 12 сентября, с «Зенитом» 19 сентября, с «Ахматом» 27 сентября, а с «ЦСКА» 3 октября. Все матчи начнутся в 18:30 по екатеринбургскому времени.Кроме того, сентябре и октябре команда проведет два выездных матча Бетсити Кубка России.