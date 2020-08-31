В Свердловской области проводят уроки, посвященные борьбе с вирусами

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В школах Свердловской области проводят «Уроки здоровья», посвящённые профилактике вирусов и санитарно-эпидемиологической безопасности, об этом сообщили в департаменте информполитики региона.На тематических классных часах дети узнают от специалистов Роспотребнадзора и школьных педагогов, как правильно мыть руки, укреплять иммунитет и выстраивать режим дня. Ребятам рассказывают не только о борьбе с коронавирусной инфекцией, но и с сезонными заболеваниями - такими как грипп и ОРВИ.Уроки проводятся как в классах начальной, так и старшей школы. Тематические классные часы будут проводиться в Свердловской области регулярно.