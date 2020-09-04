Павел Креков опроверг слухи о переходе школ на «дистанционку» в конце сентября

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков опроверг домыслы о том, что в конце сентября школы вновь вернутся на дистанционное обучение. Такие слухи в последнее время часто появляются в родительских чатах.«Я слышал, что уже разносятся слухи, о том, что якобы с 20, с 19, с 21 сентября будет возврат к дистанционному обучению. Уважаемые коллеги, давайте нашу фантазию направим в мирное русло. Такие слухи, конечно, ходят по многим городам России, но в Свердловской области ничего подобного не планируется», – заявил чиновник во время брифинга оперштаба по борьбе с COVID-19 в регионе.