В Екатеринбурге снизят цены на проездной билет в транспорте

14.29 Пятница, 4 сентября 2020
Общество
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский рассказал о новой транспортной схеме уральской столицы.

В Екатеринбурге изменятся тарифы в общественном транспорте – жители города получат единый городской билет, согласно новой транспортной схеме, которая готовилась с 2019 года.

По словам мэра, стоимость единого городского билета составит 1500 рублей. Во все новые тарифы будет включена пересадка на другой вид общественного транспорта без переплаты.

Напомним, что на сегодняшний день проездной билет на один вид транспорта стоит 1950 рублей, на три вида - 2380 рублей. После введения новшеств екатеринбуржцы смогут пересаживаться из одного транспорта в другой без дополнительной платы за ещё один билет, если сделают это в течение 90 минут.

Высокинский также рассказал, что Екатеринбург получит троллейбусы с автономным ходом и автобусы большой вместимости:

«Мы вернем в город большие автобусы-гармошки. От автобусного движения никто отказываться не будет», – отметил глава города.
Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости
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