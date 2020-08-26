В общежитии № 8 УрФУ в Екатеринбурге выявлен случай заражения коронавирусом

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

В общежитии № 8 Уральского федерального университета в Екатеринбурге выявлен случай заражения коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба вуза в пятницу, 4 сентября.«В студенческом корпусе УрФУ № 8 по улице Комсомольской в Екатеринбурге выявлен случай заражения коронавирусной инфекцией нового типа», - заявили в пресс-службе.В данный момент заболевший студент помещен в один из городских обсерваторов. Когда стали известны результаты теста на коронавирус, он только заселился в общежитие и находился в блоке один.«В общежитии проведена обработка. Дальнейшие действия строго регламентированы распоряжениями Роспотребнадзора», – отметили в пресс-службе университета.Добавим, что по данным на 4 сентября, общее количество зафиксированных в Свердловской области случаев заражения коронавирусом составляет 25 791, из них 123 были зарегистрированы за последние сутки.