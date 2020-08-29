В Свердловской области коронавирусом заразились еще 123 человека
Общество
Фото: lenta.ru
За минувшие сутки в Свердловской области выявили 123 новых случая коронавируса. Всего в регионе зарегистрирован 25 791 случай новой коронавирусной инфекции.
Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+57), Арамильского городского округа, Артемовского, Белоярского, Верх-Нейвинского, Верхней Пышмы, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуфимска, Первоуральска, Ревды, Сухого Лога, Горноуральского городского округа, Кушвы, Каменского района, Качканара, Невьянска, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Полевского, Режа, Североуральска и Серова.
Состояние 80 госпитализированных оценивается как тяжелое, 71 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 37 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 340. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.
Выписано 60 человек. Общее число выписанных достигло 20189.
Зарегистрировано 4 случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 470.
Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+57), Арамильского городского округа, Артемовского, Белоярского, Верх-Нейвинского, Верхней Пышмы, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуфимска, Первоуральска, Ревды, Сухого Лога, Горноуральского городского округа, Кушвы, Каменского района, Качканара, Невьянска, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Полевского, Режа, Североуральска и Серова.
Состояние 80 госпитализированных оценивается как тяжелое, 71 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 37 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 340. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.
Выписано 60 человек. Общее число выписанных достигло 20189.
Зарегистрировано 4 случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 470.
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