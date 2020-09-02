Судебные приставы арестовали девять автомобилей должников из Верхней Пышмы
Общество
В ходе рейдов в Верхней Пышме у нескольких местных жителей арестовали автомобили за долги по имущественным налогам. Проверочные мероприятия организовали совместно сотрудники налоговой службы и судебные приставы.
Всего состоялось пять рейдов, в ходе которых приставы арестовали у должников 9 автомобилей марок ВАЗ-2115, Lada Samara, Jeep Grand Cherokee, Hyundai Elantra, Audi, KIA Cerato.
«Ранее должникам наложили запрет на регистрационные действия в отношении их автомобилей. Должникам запретили выезжать за рубеж. Но эти меры остались безрезультатными», — отметили в управлении Федеральной налоговой службы Свердловской области.
Имущество должников было оставлено им на ответственное хранение без права использования, а одну из машин конфисковали до погашения налоговой задолженности. Она будет находиться на стоянке службы судебных приставов.
Всего состоялось пять рейдов, в ходе которых приставы арестовали у должников 9 автомобилей марок ВАЗ-2115, Lada Samara, Jeep Grand Cherokee, Hyundai Elantra, Audi, KIA Cerato.
«Ранее должникам наложили запрет на регистрационные действия в отношении их автомобилей. Должникам запретили выезжать за рубеж. Но эти меры остались безрезультатными», — отметили в управлении Федеральной налоговой службы Свердловской области.
Имущество должников было оставлено им на ответственное хранение без права использования, а одну из машин конфисковали до погашения налоговой задолженности. Она будет находиться на стоянке службы судебных приставов.
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