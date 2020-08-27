В Екатеринбурге закроют движение по улице Радищева

Наталья Федорова © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге будет закрыт выезд с улицы Радищева на Гурзуфскую, а также движение по улице Гурзуфской от пересечения с Белореченской до дома № 40 а по Гурзуфской.Ограничения будут действовать с сегодняшнего дня, 4 сентября, до 20 сентября: АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» на указанном участке проведет ремонт тепломагистрали.Водителей просят обращать внимание на установленные знаки и заранее планировать свой маршрут.