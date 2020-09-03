Екатеринбург простился с Владиславом Крапивиным
Общество
Фото: Администрация города Екатеринбурга
Жители уральской столицы простились с Владиславом Крапивиным. Как рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга, отпевание выдающегося писателя прошло сегодня, 3 сентября в Храме на Крови.
Проводить автора в последний путь пришли простые жители Екатеринбурга, представители Правительства Свердловской области, Администрации города, депутаты Законодательного собрания Свердловской области, Екатеринбургской городской Думы.
Напомним, Владислав Крапивин попал с подозрением на коронавирус в терапевтическое отделение больницы №40 еще в середине июля. В начале августа Крапивина выписали, однако позднее вновь положили в Свердловскую областную клиническую больницу №1. Там ему провели операцию. Рано утром 1 сентября известный писатель скончался. По последним данным, как сообщила невестка Крапивина, причиной смерти стал сепсис.
Ранее мы писали, что в честь автора в уральской столице назовут одну из улиц.
Проводить автора в последний путь пришли простые жители Екатеринбурга, представители Правительства Свердловской области, Администрации города, депутаты Законодательного собрания Свердловской области, Екатеринбургской городской Думы.
Напомним, Владислав Крапивин попал с подозрением на коронавирус в терапевтическое отделение больницы №40 еще в середине июля. В начале августа Крапивина выписали, однако позднее вновь положили в Свердловскую областную клиническую больницу №1. Там ему провели операцию. Рано утром 1 сентября известный писатель скончался. По последним данным, как сообщила невестка Крапивина, причиной смерти стал сепсис.
Ранее мы писали, что в честь автора в уральской столице назовут одну из улиц.
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