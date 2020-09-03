В честь Владислава Крапивина в Екатеринбурге назовут улицу
Общество
Фото: Владимир Мартьянов / «Областная газета»
В уральской столице в память о детском писателе Владиславе Крапивине назовут одну из новых улиц, об этом заявил глава Екатеринбурга Александр Высокинский на церемонии прощания с выдающимся автором, об этом сообщает Znak.com.
Напомним, Владислав Крапивин попал с подозрением на коронавирус в терапевтическое отделение больницы №40 еще в середине июля. В начале августа Крапивина выписали, однако позднее вновь положили в Свердловскую областную клиническую больницу №1. Там ему провели операцию. Рано утром 1 сентября известный писатель скончался. По последним данным, как сообщила невестка Крапивина, причиной смерти стал сепсис.
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