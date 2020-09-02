На Среднем Урале продолжается работа по обустройству геологического парка

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На территории природно-минералогического заказника «Режевской» в Свердловской области идет создание новой рекреационной зоны «Липовский геологический парк». Финансирование работ ведет региональное министерство природных ресурсов и экологии.«Официально вход в "Липовский геологический парк" был открыт в мае этого года, но работы по обустройству еще идут. В будущем Режевской минералогический заказник может занять лидирующие позиции в развитии геологического и экотуризма на Урале», – говорит директор природно-минералогического заказника "Режевской" Артем Сергушин.Как сообщает пресс-служба Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, сегодня в окрестностях бывшего Липовского рудника уже сделаны 17 туристических стоянок, обустроена входная группа: подъездная дорога, стоянка для машин, два санузла и беседка у контрольно-пропускного пункта. На смотровой площадке на самой высокой точке геологического парка установлена вышка. Готовы для установки информационные щиты по минералам, открытым на Липовских карьерах, стенды по истории Липовских карьеров и информация о самом природно-минералогическом заказнике.В планах обустройства «Липовского геологического парка» – создание двух троп: геолого-минералогической и экологической. Первая будет знакомить посетителей с уральскими минералами и самоцветами. Пешеходная экотропа будет предназначена для активного отдыха и оборудована в труднодоступных местах лестницами, поручнями, мостиками и стендами с информацией о флоре и фауне этих мест. Тропы будут оборудованы скамейками с навесом от дождя.