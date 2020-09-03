В Екатеринбурге закроется движение трамваев по улице Халтурина

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В Екатеринбурге энергетики закроют движение трамваев по улице Халтурина в связи с ремонтом теплотрассы на перекрестке Халтурина и Колмогорова, об этом сообщили в пресс-службе администрации уральской столицы.Речь идет об участке от остановки «Кирова» до остановки «Таганский ряд» в обоих направлениях. Транспорт не будет ходить с 22:30 3 сентября до 05:00 7 сентября.В связи с этим трамвай № 6 будет ходить по маршруту – станция ЦПКиО – улица Луначарского – проспект Ленина – улица Московская – улица Радищева – улица Куйбышева – улица Луначарского – станция ЦПКиО, травмай № 7 на время ремонта прекращает движение, № 10 по маршруту – станция ЦПКиО – улица Луначарского – улица Куйбышева – улица Радищева – улица Московская – проспект Ленина – улица Луначарского – станция ЦПКиО, № 12 – станция 7 Ключей – станция Машиностроителей, № 13 – станция 40 лет ВЛКСМ – улица Гагарина – проспект Ленина – ВИЗ-бульвар – станция ВИЗ, № 19 – станция Волгоградская – улица Викулова – станция ВИЗ, № 23 – станция 40 лет ВЛКСМ – улица Гагарина – улица Уральская – улица Челюскинцев – проспект Ленина – улица Луначарского – улица Уральская – улица Гагарина – станция 40 лет ВЛКСМ, № 27 – станция ВИЗ – ВИЗ-бульвар – улица Московская – улица Радищева – улица 8 Марта – станция Керамическая.