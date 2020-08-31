В Екатеринбурге установили памятник «Преемственность поколений»

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В центре уральской столицы открыли памятник «Преемственность поколений». Стоимость архитектурного ансамбля – 14 миллионов рублей.Памятник установлен возле военного комиссариата Свердловской области. Он состоит из четырех скульптур: фигура Василия Ивановича Чапаева символизирует гражданскую войну, Великую Отечественную войну символизирует собирательный образ солдата, дошедшего до Берлина. Ещё один образ солдата указывает на военные действия в Афганистане и Чечне, четвертая фигура – основатель «Альфы» Геннадий Зайцев, герой Советского Союза символизирует спецподразделения.Отметим, что ансамбль хотели открыть ко Дню ВДВ, но из-за коронавируса дату перенесли.