В Екатеринбурге установили памятник «Преемственность поколений»
Общество
Фото: Е1
В центре уральской столицы открыли памятник «Преемственность поколений». Стоимость архитектурного ансамбля – 14 миллионов рублей.
Памятник установлен возле военного комиссариата Свердловской области. Он состоит из четырех скульптур: фигура Василия Ивановича Чапаева символизирует гражданскую войну, Великую Отечественную войну символизирует собирательный образ солдата, дошедшего до Берлина. Ещё один образ солдата указывает на военные действия в Афганистане и Чечне, четвертая фигура – основатель «Альфы» Геннадий Зайцев, герой Советского Союза символизирует спецподразделения.
Отметим, что ансамбль хотели открыть ко Дню ВДВ, но из-за коронавируса дату перенесли.
Памятник установлен возле военного комиссариата Свердловской области. Он состоит из четырех скульптур: фигура Василия Ивановича Чапаева символизирует гражданскую войну, Великую Отечественную войну символизирует собирательный образ солдата, дошедшего до Берлина. Ещё один образ солдата указывает на военные действия в Афганистане и Чечне, четвертая фигура – основатель «Альфы» Геннадий Зайцев, герой Советского Союза символизирует спецподразделения.
Отметим, что ансамбль хотели открыть ко Дню ВДВ, но из-за коронавируса дату перенесли.
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