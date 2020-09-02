Свердловчане возложили цветы в память о дне окончания Второй мировой войны

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В память о дне окончания Второй мировой войны сегодня, 3 сентября, свердловчане возложили цветы к Вечному огню, об этом рассказали в департаменте информполитики региона.В церемонии приняли участие заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, исполняющий обязанности командующего войсками Уральского округа Федеральной службы войск национальной гвардии России Сергей Захаров, временно исполняющий обязанности заместителя Командующего войсками Центрального военного округа по военно-политической работе Андрей Соболев, глава Екатеринбурга Александр Высокинский, представители городской думы и дипломатического корпуса.75 лет назад 3 сентября завершились боевые действия против Японии, после того как страна подписала акт о капитуляции. Россия в этот день чтит память героев войны и возлагает цветы к мемориалам Победы.